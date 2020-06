3 học sinh bị đuối nước thương tâm khi tắm suối

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h chiều 29/6, khi 5 học sinh lớp 8A5 Trường trung học Cơ sở Hiệp Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) rủ nhau đến tắm tại suối Liên Khương.

Tại đây, cả 5 học sinh đã bị nước cuốn, trong đó có 2 em may mắn thoát nạn, 3 học sinh còn lại (chưa rõ danh tính) bị đuối nước và mất tích.

Hiện trường vụ việc.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, trục vớt nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết có mưa lớn, khi vực nhóm học sinh gặp nạn có dòng xoáy nước sâu nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 17h, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 2 học sinh. Hiện lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại./.