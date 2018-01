67 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2018, tai nạn giao thông tăng về số vụ nhưng giảm số người chết so với Tết Dương lịch năm 2017, ùn tắc giao thông xảy ra vào đầu và cuối kỳ nghỉ Tết tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người bị thương 74 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 tăng 31 vụ tai nạn giao thông, giảm 12 người chết và tăng 20 người bị thương. Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày đầu và cuối nghỉ lễ do người dân tại 2 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM về quê nghỉ Tết khiến cho các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải và cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Tối 31/12/2017, hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng đón giao thừa khiến tình hình giao thông tại các tuyến đường nối với trung tâm thành phố luôn ùn tắc.

Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương ra quyết định xử phạt hơn 16 nghìn 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 11,1 tỉ đồng, tạm giữ hơn 2 nghìn 430 phương tiện. Trên tuyến đường thuỷ nội địa, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã ra quyết định xử phạt hành chính 650 trường hợp, phạt tiền 320 triệu đồng.

3 ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận 78 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không; phản ánh tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách, xe chở quá tải tại một số tuyến. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh./. 19 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ 31/12 VOV.VN - Theo thống kê sơ bộ của Bộ Công an, ngày hôm nay (31/12) toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người.