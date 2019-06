7 bà cháu bị ngạt khí, một trẻ đã tử vong do thiếu oxy

Chiều 12/6, các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM đã tiếp nhận và cấp cứu cho 7 bà cháu, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu. Do bị ngạt quá lâu, một trẻ đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/6, ông Lê Văn Mười Hai 65 tuổi, ngụ trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước dậy sớm đi uống cà phê, trong nhà có vợ là bà Trần Thị Phụng 61 tuổi và 6 cháu ngoại trong độ tuổi từ 6 – 12 tuổi vẫn say ngủ.

Bệnh viện quận Thủ Đức nơi cấp cứu 7 bà cháu

Sau đó, ông Hai 2 lần trở về nhà nhưng gọi cửa không ai ra mở. Nghĩ mọi người trong nhà đang còn ngủ nên ông đi tiếp. Đến 13h chiều cùng ngày, ông Hai quay về lần thứ 3 thì một người cháu trai 5 tuổi đi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường, người bị đuối sức, mệt mỏi và nói không thành tiếng.

Quá hốt hoảng, ông hô hoán người dân khu vực rồi gọi cấp cứu 115. Ngay sau đó các y bác sĩ của Bệnh viện quận Thủ Đức có mặt, cấp cứu và chuyển 7 nạn nhân vào bệnh viện.

Tuy nhiên, một cháu ngoại của ông Hai đã tử vong sau đó. Bác sĩ Vũ Ngọc Chức, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bé bị ngạt do hít nhiều khí CO2, suy hô hấp nặng, ngưng tim ngưng thở do thiếu oxy máu. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa hơn một tiếng đồng hồ nhưng không qua khỏi.

6 bà cháu may mắn sống sót hiện sức khỏe đã ổn định. Trong đó có 2 bé bị suy hô hấp nhẹ, được thở oxy và truyền dịch, hiện đang được theo dõi tại đơn vị Hồi sức Nhi; 2 bé khác bị ảnh hưởng nhẹ, đang nằm tại khoa Nhi của bệnh viện để theo dõi từ 48-72 giờ, nếu ổn định sẽ được xuất viện. Còn người bà Trần Thị Phụng có dấu hiệu nhiễm toan chuyển hóa, suy hô hấp nhưng đã được điều trị ổn định

Công an phường Hiệp Bình Phước và Công an quận Thủ Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu một máy phát điện chạy bằng dầu. Được biết, do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng tiền điện nên gia đình ông Hai, bà Phụng đã bị ngừng cung cấp điện từ lâu. Máy phát điện chạy bằng dầu được mượn về phục vụ một số sinh hoạt trong gia đình./.