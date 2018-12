800 ngư dân vào âu tàu đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây tránh trú áp thấp

Tính đến 12h ngày 29/12, cùng với các lực lượng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây đã khẩn trương giúp đỡ hơn 100 tàu cá với gần 800 ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định vào các âu tàu tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

Các tàu cá được được neo đậu an toàn trong lòng Âu tàu Sinh Tồn.

Cán bộ, nhân viên ở Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn và Trung Tâm HC-KT đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn các tàu cá vào tránh, trú tại lòng âu tàu bảo đảm an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để bố trí chỗ ăn, nghỉ, đồng thời liên lạc qua hệ thống sóng ngắn để hướng dẫn cho các tàu cá đang đánh bắt ngoài khơi xa, khẩn trương di chuyền về các âu tàu, làng chài tại huyện đảo Trường Sa để trú tránh, trú.

Theo Thiếu tá Trần Văn Bỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129 cho biết, Trung tâm đã hiệp đồng với các lực lượng trên đảo triển khai các phương án phòng tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Đến 12h ngày 29/12, đã có 35 tàu cá với gần 300 ngư dân của tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào trú, tránh tại Âu tàu đảo Sinh Tồn an toàn…

Theo Đại úy Đặng Thành Quân, Chỉ huy trưởng Trung tâm HC-KT đảo Song Tử Tây, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn cho biết, tính đến 12h ngày 29/12, cán bộ, nhân viên Trung tâm dịch vụ HC-KT thuật đảo Song Tây đã liên lạc, hướng dẫn cho 72 tàu cá với hơn 500 ngư dân vào Âu tàu tránh trú an toàn. Khi neo đậu, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã hướng dẫn cách chằng buộc chắc chắn, tránh va đập khi có thời tiết xấu. Đây là những tàu câu cá ngừ đại dương của bà con ngư dân tỉnh Bình Định và Phú Yên.

: Chỉ huy Trung tâm HC-KT đảo Sinh Tồn đang kiểm tra công tác phòng chống bão tại âu tàu.

Trong thời gian bà con vào tránh trú, các Trung tâm đã tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phát tờ rơi hướng dẫn ngư trường đánh bắt truyền thống của Việt Nam cho bà con...

Chỉ huy các Trung tâm phối với với các lực lượng trên đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây duy trì tốt công tác an toàn, an ninh tại khu neo đậu. Trường hợp thời tiết xấu, nhất là ấp thấp mạnh thành bão, các Trung tâm chuẩn bị sẵn phương án di rời ngư dân lên khu an toàn. Những tàu cá có nhu cầu nước ngọt sinh hoạt đều được các Trung tâm bảo đảm miễn phí./.