8h sáng mai, “ATM gạo” Nghĩa Tân (Hà Nội) tiếp tục phát gạo miễn phí

Do lượng người đến nhận gạo quá đông, không đảm bảo khoảng cách phòng dịch Covid-19, trong chiều nay“ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tạm dừng cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân và đơn vị tổ chức đã có cuộc họp bàn các giải pháp an toàn nhất để tiếp tục cấp phát gạo miễn phí. Như vậy, vào sáng mai (16/4) “ATM gạo” đầu tiên tại Hà Nội sẽ tiếp tục cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo.

Người dân nhận gạo tại phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Nguyễn Đại Quân cho biết: Trong chiều nay dừng cấp phát gạo miễn phí bởi vì do lượng người đến nhận gạo quá đông và có sự tranh nhau về chỗ đứng. Ngay khi đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ổn định tình hình, tiếp tục cấp phát gạo cho nhân dân, đề nghị nhân dân giữ khoảng cách an toàn là 2m khi nhận gạo. Để không xảy ra tình trạng vừa nêu trong những ngày tới, chiều nay Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Tân đã có cuộc làm việc với đơn vị tổ chức cấp phát gạo đưa ra những phương án để tiếp tục phục vụ cho nhân dân, tránh xả ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, đảm bảo giữ được khoảng cách an toàn.

Ông Nguyễn Đại Quân khẳng định: “Phương án giải pháp đưa ra là sắp xếp đường đi, chỗ đứng xếp hàng khi người dân đến đứng chờ đợi. Sắp xếp tất cả mọi cái nhân lực, tập trung toàn bộ nhân lực là các đoàn thể, đến công an, cựu chiến binh, hội phụ nữ…cùng chung chung tay để phục vụ nhân dân tốt hơn. Giãn cách của xã hội và hướng dẫn mọi người đứng theo hàng lối và đúng theo vạch chỉ dẫn quy định là kẻ sẵn. Kế hoạch ngày mai 8 giờ sáng mai sẽ tiếp tục cấp phát gạo lại cho nhân dân”./.