An Giang: Một bệnh nhân được cách ly âm tính với virus corona

Chiều ngày 4/2, ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/2 đối với ông H.V.L, 71 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang) cho kết quả âm tính với virus Corona. Hiện ông L đã hết sốt; các trường hợp tiếp xúc gần với ông L đều có sức khỏe bình thường.



Trước đó, ông H.V.L là bệnh nhân của Khoa Nội thận - Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang; bệnh nhân này đã chạy thận tại bệnh viện 3 lần vào các ngày 24/1, 28/1 và 31/1/2020. Sáng 3/2/2020, đến hẹn chạy thận theo chu kỳ, bệnh nhân có triệu chứng khó thở, sốt nhẹ, ho nhiều, hình ảnh Xquang phổi có biểu hiện viêm phổi.