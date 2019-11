Ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng

Hiện nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên đêm qua ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Đông Hà (Quảng Trị) 33mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 93mm,....

Trung Bộ có khả năng mưa lớn trên diện rộng.

Dự báo ngày và đêm nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h./.