“Bà hỏa” thiêu rụi một nhà kho tại khu vực biên giới tỉnh An Giang

Sáng nay 23/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm thiêu rụi khoảng 500 mét vuông nhà kho, tại khu vực tổ 9, ấp Khánh Hòa, xã Khánh An. Ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22/8, tại nhà kho chứa mắm cá linh cùng nhiều vật dụng khác của gia đình ông Nguyễn Văn Sang, 54 tuổi, tại tổ 9, ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, bất ngờ xảy ra cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.



Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an huyện An Phú đã huy động lực lượng Công an huyện và Công an các xã Khánh An, Long Bình, Quốc Thái… cùng phương tiện chữa cháy, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho có chứa nhiều vật liệu dễ cháy, cùng với thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Sau 30 phút, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 500 mét vuông nhà kho cùng nhiều hàng hóa và vật dụng khác. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 500 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được lực lượng Công an phối hợp cùng các ngành chức năng điều tra, xác minh làm rõ. /.