Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên sắp cưới vợ dưới mương

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29/6, anh Nguyễn Văn M. (24 tuổi ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), đi xe máy ra cánh đồng trên địa bàn nhưng không thấy về.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Đến sáng 30/6, do không thấy anh M. về nên người thân trong gia đình mới tỏa đi tìm. Đến khoảng 11h ngày 30/6, người dân đi làm đồng tá hỏa phát hiện ra thi thể anh M. ở dưới mương nước. Ngay sau đó, người dân liền báo cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo cơ quan Công an huyện Thạch Thất cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường, đồng thời khám nghiệm tử thi anh M., để điều tra nguyên nhân tử vong.



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Bí thư xã Dị Nậu xác nhận vụ việc và cho biết: “Đến thời điểm này, cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh M.”.



Theo ông Thịnh, anh M. gần đây có đến UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn và mới đi chụp ảnh cưới từ ngày 28/6.



Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ./.