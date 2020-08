Bão số 4 khiến miền Bắc phải đối mặt với thời tiết vô cùng bất lợi

Bão số 4 kèm mưa lớn và động đất tạo ra những bất lợi vô cùng lớn

Sáng 18/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã họp khẩn để bàn cách ứng phó với Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 trong rạng sáng nay.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.



Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 4 kèm mưa lớn và động đất tạo thành "tổ hợp bất lợi" cần ứng phó khẩn cấp. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ ngành cần triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 08 ngày 17/8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Cần kiểm soát chặt giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu.

"Các tỉnh thuộc khu vực vùng núi kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu khu vực vừa bị ảnh hưởng của động đất; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, sáng 18/8, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có 2 người mất tích do đi qua ngập tràn. Mặc dù các cấp, các ngành và cơ quan truyền thông đã cảnh báo, thông tin rất nhiều về vấn đề này nhưng những sự cố như trên vẫn xảy ra. Do vậy, các tỉnh, thành phố cần thực hiện nghiêm việc bố trí người trực, cắm biển cảnh báo, rào chắn... tại các khu vực nguy hiểm.

Hướng đi dự kiến của bão số 4.

Trên tuyến biển, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Khu vực các tỉnh đồng bằng kiểm tra, triển khai phương án tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn đê điều theo các cấp báo động, các công trình đang thi công ven sông, trên sông. Rà soát, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai và khu vực bị ảnh hưởng kịp thời, sát thực tế phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và truyền thông - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Mưa lớn ập đến khi mực nước hồ Sơn La gần chạm cao trình xả lũ

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai cho biết, đang trong thời kỳ lũ chính vụ ở miền Bắc. Hồ Sơn La chỉ được tích nước đến cao trình 197,3m, hiện mực nước hồ chỉ cách cao trình xả lũ dưới 1m.



Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai phát biểu tại cuộc họp.

Theo số liệu đo đạc, hiện nay mực nước đến hồ Sơn La khoảng 5.230m3/s và trong khi lưu lượng nước xả ra để phát điện khoảng 3.286m3/giây, như vậy hồ Sơn La sẽ giữ lại khoảng 2.000m3/giây. Có 6 đơn vị đang phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai đang tiếp tục tính toán và theo dõi diễn biến mực nước hồ Sơn La.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo, cần hết sức chú ý đến hệ thống thuỷ điện trên sông Đà, trong đó đặc biệt quan tâm việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa để có sự điều hành linh hoạt, phù hợp, kịp thời đối với hệ thống hồ thuỷ điện phục vụ phát điện và sản xuất.



Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện là thời điểm chuyển quy trình vận hành hồ chứa thủy điện từ thời kỳ lũ chính vụ sang thời kỳ lũ kết thúc sớm. Xuất phát từ kinh nghiệm vận hành cũng như thực tiễn từ năm 2019 đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hết sức linh hoạt và chi tiết, để cho phép hồ Sơn La vận hành trữ nước ở cao trình trên 197,3m trong thời kỳ lũ chính vụ.



Bởi hồ Sơn La là công trình có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh nguồn nước, vừa phát điện, vừa phục vụ tưới tiêu vào mùa khô ở các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại cuộc họp.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn, đến ngày 21/8 lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Sơn La có thể lên tới 8.000m3/giây. Theo kịch bản trên, mực nước hồ Sơn La sẽ nhanh chóng dâng lên ngưỡng tràn xả lũ theo quy trình vận hành.



Ông Trần Quang Hoài cho rằng, trong trường hợp hồ Sơn La xả lũ thì sẽ kéo theo mực nước hồ Hòa Bình dâng nhanh (hiện mực nước hồ Hòa Bình chỉ cách cao trình xả lũ khoảng 7m).



Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, để có phương án tối ưu vận hành hồ Sơn La trong thời điểm này, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng thu thập dữ liệu về tình hình mưa cũng như thủy văn ở Trung Quốc trong những ngày tới, đồng thời tính toán và dự báo thời điểm lũ muộn.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nhấn mạnh, với thông tin dự báo mưa ở miền Bắc có thể lên tới 300mm trong 2 ngày, chắc chắn một loạt hồ chứa thủy lợi sẽ phải xả. Trong vùng nguy hiểm lần này có khoảng 50 hồ không an toàn, chưa an toàn hoặc đang thi công, Tổng cục Thủy lợi phải có trách nhiệm rà soát tổng thể và chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn./.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.