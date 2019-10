Bão số 5 đổ bộ vào Nam Trung Bộ: Cây xanh ngã đổ, nhiều nơi mất điện

Đêm qua (30/10), bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ gây mưa to, gió giật mạnh, một số khu dân cư mất điện. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà đã sơ tán hơn 7.000 hộ dân với hàng chục nghìn nhân khẩu tránh bão.

Tại vùng biển Qui Nhơn, tỉnh Bình Định có sóng to, gió lớn làm 4 tàu chở hàng đang neo đậu tại cảng Quy Nhơn bị tuột neo, tàu bị kéo trôi. Ngay trong đêm, Cảng vụ Hàng hải Qui Nhơn đã huy động tàu lai dắt của cảng ứng cứu, hỗ trợ 4 tàu neo lại khỏi bị sóng cuốn trôi. Gió to làm nhiều cây cối bị ngã đổ, đường dây điện bị đứt, một số khu vực ở thành phố Quy Nhơn mất điện. Tỉnh Bình Định đã di dời hơn 1.000 hộ dân tại các vùng trũng đi tránh mưa bão.

Trong đêm, người dân Phú Yên đội mưa di chuyển tránh bão.

Suốt đêm qua, tại tỉnh Phú Yên trời mưa rất to, gió mạnh, triều cường dâng cao. Gió mạnh nhất tại thị xã Sông Cầu giật cấp 9, cấp 10. Nhiều nơi như các huyện Đồng Xuân, Phú Hoà, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hoà mất điện do cây xanh ngã đổ. Điện lực huyện Đông Hoà chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương tích cực hỗ trợ dân vùng ngập lụt sơ tán, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn tránh bão. Mưa lớn lượng nước về các hồ chứa đang tăng. Hơn 2.200 hộ dân với 7.000 người ở những vùng nguy hiểm, vùng ngập trũng ở tỉnh Phú Yên được sơ tán.