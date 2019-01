Bắt quả tang cơ sở thu gom tôm chết, tiêm hóa chất bán ra thị trường

Cơ sở kinh doanh thủy sản bị bắt quả tang bơm tạp chất vào tôm có trụ sở tại số 1835 Ngô Gia Tự, phường Nam Hải (quận Hải An, Hải Phòng) do bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) làm chủ.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang bơm tạp chất vào tôm.



Đêm qua (9/1), lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang bà Hạnh cùng 2 người làm thuê đang dùng kim tiêm bơm trực tiếp tạp chất vào 60kg tôm. Các đối tượng khai nhận, hàng ngày mua gom tôm chết ở các địa phương, như: Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh…, mang về bơm tạp chất nhằm làm tăng trọng lượng của tôm, sau đó giao cho các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật gồm 60kg tôm đã bơm tạp chất, máy nén khí, hàng chục túi tạp chất được sử dụng để bơm vào tôm.

Theo các cơ quan chức năng, tôm được bơm tạp chất thường to, căng, cầm nặng tay, các đốt trên thân tôm bị giãn ra; đầu tôm to bất thường, bóc ra có tạp chất màu trắng.

Bà Trần Thị Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng) cho biết, thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi bơm tạp chất vào thủy sản nhằm trục lợi bất chính.

"Chi cục cũng có lớp tập huấn về tạp chất vào tôm cho các quận huyện, cả cán bộ quản lý và các hộ trực tiếp sản xuất kinh doanh, kể cả các hộ ở chợ. Chi cục sẽ thường xuyên yêu cầu các cơ sở buôn bán phải có phiếu phân tích chất lượng và chỉ tiêu về an toàn thực phẩm", bà Nghĩa cho biết./.

