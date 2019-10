Bí thư Nghệ An: Cung cấp ADN cho Anh xác minh thông tin người Việt

Thông tin từ Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong thùng container tại Anh, nghi vấn có nạn nhân là người Việt quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Để kịp thời tiếp nhận thông tin và hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp hoặc các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định, Sở Ngoại vụ Nghệ An đề nghị các tổ chức, gia đình, cá nhân có thông tin liên quan về vụ việc báo cáo với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và liên hệ với Sở Ngoại vụ Nghệ An theo số điện thoại nóng.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 28/10, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hướng hỗ trợ nếu có nạn nhân người Việt đều có cả, nhưng trước hết cần xác minh thông tin một cách chính xác.

“Phía Anh xác nhận phải bằng ADN. Mình đã cung cấp cả mẫu cho người ta rồi. Mất liên lạc có thể do nhiều nguyên nhân nên cần xác minh, tránh làm dân hoang mang” – ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh

Cũng theo Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, chính quyền các cấp được giao nhiệm vụ khi nhận được tin báo của công dân thì phải hỗ trợ cung cấp kịp thời qua Bộ Ngoại giao để chuyển sang nước bạn. Bộ Ngoại giao khi có thông tin phản hồi lại, cũng sẽ cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương.

“Hiện nay ta đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động, có rất nhiều công ăn việc làm qua con đường chính thống. Mong muốn công dân của ta xuất khẩu lao động một cách hợp pháp, được nhà nước Việt Nam và chính quyền nước sở tại bảo vệ” – ông Nguyễn Đắc Vinh nói và cho biết, trước mắt đang tập trung hỗ trợ xác minh thông tin xem có người Việt Nam trong số người bị nạn hay không.

Trước đó, qua phản ánh về vụ 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có). Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.

Cảnh sát phát hiện thi thể 31 đàn ông và 8 phụ nữ vào ngày 23/10 tại một khu công nghiệp ở Essex, 30 km về phía đông của thủ đô London./.