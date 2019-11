Bị xử phạt vì xả thải gây ô nhiễm nước sông, vẫn tái phạm

Từ hơn 1 năm nay người dân các ấp Thuận Tiến B và Thuận Tiến C, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long rất bức xúc khi cơ sở chế biến nông sản Khang Lộc xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước. Điều đáng nói mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng cơ sở này vẫn xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Nước sông trong khu vực đang bị ô nhiễm nặng.

Người dân các ấp Thuận Tiến B và Thuận Tiến C cho biết, từ khi cơ sở chế biến nông sản Khang Lộc đi vào hoạt động thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý ra sông. Hầu hết kênh rạch đi qua ấp này đều bị ô nhiễm. Nông dân địa phương sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái không có nước để tưới tiêu do nguồn nước trong khu vực đã bị ô nhiễm. Những vườn rau, vườn cây ăn trái đang chết dần do nước sông bị ô nhiễm.

UBND xã Thuận An cho biết, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành có đến kiểm tra phát hiện cơ sở xả nước chưa qua xử lý ra môi trường và xử phạt hành chính 20 triệu đồng, đồng thời đề nghị khắc phục hậu quả xong mới được phép hoạt động. Tuy nhiên, sau khi hoạt động trở lại, cơ sở này tiếp tục xả nước thải ra sông gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trương Văn Đến, Phó chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết thêm: "UBND xã phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường báo cáo với UBND thị xã, đề nghị UBND thị xã làm việc với cơ sở, đề nghị cơ sở ngưng xả thải, khi nào khắc phục xong hậu quả mới được cho hoạt động tiếp"./.