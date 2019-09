Bình Dương thu giữ lượng lớn cơm cháy, khô gà không rõ nguồn gốc

Chiều nay (25/9), Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản, thu giữ số lượng lớn cơm cháy, khô gà và chà bông không rõ nguồn gốc tại một cơ sở sản xuất cơm cháy ở khu phố Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thùng cơm cháy thành phẩm không nhãn mác.

Trưa nay, Đội cảnh sát kinh tế-Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng Đội Quản lí thị trường số 5 Dĩ An, Công an phường An Bình thành lập đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cơm cháy tại khu phố Bình Đường do bà Nguyễn Thị Thục Vy làm chủ.



Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất cơm cháy, khô gà và chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu.

Kiểm tra xung quanh, đoàn phát hiện tại cơ sở có nhiều thùng dầu ăn không nhãn mác, dầu đã qua sử dụng cháy đen, dụng cụ cũ kỹ, sản phẩm thành phẩm vứt bữa bãi dưới nền nhà.

Dầu chiên đen thui, dụng cụ cũ kỹ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong và tịch thu 33 thùng cơm khô, 26 thùng cơm cháy thành phẩm, 13 bao khô gà lá chanh, hơn 50kg chà bông, các sản phẩm đóng gói thương hiệu cơm cháy cao cấp, khô gà lá chanh dán nhãn Coffee House cùng nhiều phương tiện chế biến cơm cháy…

Sau khi lập biên bản, Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Dĩ An đã bàn giao các sản phẩm thu giữ cho Đội cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Dĩ An để xử lý theo quy định./.