Bộ Công an sẽ đề xuất tước GPLX vĩnh viễn tài xế say xỉn

Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 26/6, trả lời PV liên quan đến việc Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng chống tác hại rượu bia, trong đó nghiêm cấm các hành vi sử dụng rượu bia trước lái xe, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, để quy định này đi vào thực tiễn cần có sự chung tay của xã hội và nhiều ban ngành.

Tài xế say rượu gây tai nạn ở hầm vượt sông Sài Gòn.

“Với trách nhiệm của mình, Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ ban hành chế tài xử lý tài xế uống rượu bia ở mức cao, chẳng hạn tước bằng vĩnh viễn hay thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải doanh nghiệp nếu để tài xế lái xe khi có nồng độ cồn”, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay.

Thống kê mới nhất của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm nước ta có 15.000 người chết vì TNGT, trong đó 4.800 trường hợp có liên quan đến say xỉn. Có tới 70% số người sau khi uống rượu, bia tại các nhà hàng vẫn tiếp tục tự lái xe, với tỷ lệ vi phạm các quy tắc an toàn giao thông rất cao: 36% chuyển hướng không đúng quy định, 26% đi ngược chiều, 17% không bật đèn xe.../.