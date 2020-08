Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: “Gặp con, tôi như chết đi sống lại”

Gặp con tôi như chết đi sống lại

Anh Nguyễn Văn Hưng – Bố cháu Nguyễn Cao Gia Bảo chia sẻ, cháu Gia Bảo bình thường rất ngoan ngoãn, hay nói và đặc biệt rất dễ gần.

“Ai chỉ làm quen một tí là có thể chơi cùng và bế đi chơi được. Khi con bị mất tích, tôi như chết lặng, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột, hoang mang, lo lắng tột độ, không ăn, không ngủ được. Lo vì không biết con ở đâu, nếu bị bắt cóc thì người ta đối xử như thế nào, có cho con ăn uống đầy đủ không,...Chỉ cầu mong kẻ bắt cóc không làm gì hại đến con mình. Nếu con không kịp được cứu thì mãi mãi không cứu được con nữa. Tuy rất mệt mỏi nhưng chẳng niềm vui nào lớn hơn...", anh Hưng chia sẻ.

Bố con anh Nguyễn Văn Hưng - Nguyễn Cao Gia Bảo tại nhà.

Anh Hưng chia sẻ thêm : “Khi nhìn thấy con an toàn, nằm ngủ ngon, với bộ quần áo sạch sẽ thì tôi rất vui mừng. Gặp con tôi như sống lại một lần nữa và như lần đầu trông thấy con chào đời vậy. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao, thực sự rất sung sướng, xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, không quản khó khăn vất vả của công an tỉnh Bắc Ninh và các cấp, các ngành, người dân và cộng đồng cư dân mạng đã nỗ lực giúp đỡ gia đình chúng tôi”.

Chia sẻ trong khi tiếp đón nhiều người đến chúc mừng tại gia đình, chị Cao Thị Ngọc Yến – mẹ cháu Nguyễn Cao Gia Bảo chia sẻ: “Trong lúc mất tích con, tôi và gia đình rất lo lắng, tâm lý không ổn định, ngay sau đó các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh đã động viên, giúp tôi trấn tĩnh tâm lý để có sức tìm con...”.

Theo chị Yến, trong thời gian bé Gia Bảo bị mất tích mới thấy lực lượng chức năng đã làm việc hết sức mình, không quản ngày đêm. Thậm chí không ăn, không ngủ cùng gia đình để sớm giải cứu được bé Gia Bảo.

Chị Yến cùng chồng đến đón con tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

"Tôi thực sự rất vui, không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, nhất là lực lượng công an, cộng đồng mạng, anh em gần xa đã đến động viên. Tôi xin gửi đến mọi người lời cảm ơn sâu sắc. Sắp tới tôi sẽ chú ý đến con nhiều hơn, dành nhiều tình cảm hơn để bù đắp cho con. Tôi nhận được thông tin tìm thấy con từ trên Facebook khi cộng đồng mạng chia sẻ. Lúc đó niềm vui của tôi không gì để tả hết", chị Yến xúc động nói.



Mong các gia đình rút kinh nghiệm để quan tâm các con tốt hơn

Anh Nguyễn Văn Hưng – Bố cháu Nguyễn Cao Gia Bảo chia sẻ thêm: "Qua việc này, chúng tôi phải thực sự rút kinh nghiệm, quan tâm sát sao con hơn nữa. Đôi khi chỉ cần 1 – 2 phút lơ đãng thôi thì có thể phải trả giá bằng sự mất mát vô cùng lớn. Chính vì thế, tôi rất mong các ông bố, bà mẹ khác trên cả nước nên quan tâm, yêu thương con mình hơn nữa. Rút kinh nghiệm từ việc của tôi để không xảy ra hậu quả như vậy”.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao cháu Nguyễn Cao Gia Bảo về với gia đình vào rạng sáng 23/8.

Theo anh Hưng, các gia đình cần cẩn thận hơn, không chỉ là chuyện bị bắt cóc mà đôi khi chỉ lơ đễnh một chút thì con có thể bị ngã, tai nạn hay đuối nước dưới ao hồ,...

Nói về vấn đề này, ông nội cháu Nguyễn Cao Gia Bảo xúc động nói: "Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi nhận được tin cháu đã được tìm thấy. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình tìm kiếm của các đồng chí công an tỉnh Bắc Ninh và các ban ngành đã giúp đỡ gia đình, làm việc nhiệt tình sớm, tối, đêm hôm để tìm cháu, chúng tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí. Sau vụ việc, tôi sẽ bảo các cháu trong gia đình và mong các gia đình khác cần hết sức cẩn trọng, quan tâm các con hơn nữa. Tránh để xảy ra những việc đau lòng như gia đình chúng tôi”.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong đêm 22, rạng sáng 23/8, rất đông người dân và người thân gia đình cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp nhận cháu về với gia đình trong niềm vui khôn tả. Nhiều người đã mang hoa đến chúc mừng gia đình và cảm ơn lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Thu đang cư trú cùng người yêu tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.