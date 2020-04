Bộ Y tế cam đoan các cơ sở y tế tuân thủ quy định chống Covid-19

Tại cuộc họp ngày 20/4, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã tập trung thảo luận các nội dung chính về Khám chữa bệnh an toàn; Đi học an toàn, Đi lại an toàn; Sản xuất, kinh doanh an toàn; Du lịch an toàn…

Với vấn đề đầu tiên, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục rà soát thật chặt chẽ tất cả quy định liên quan đến tiếp nhận người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Chính quyền địa phương căn cứ vào hướng dẫn của ngành y tế có quy định bổ sung và Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm.



Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp nhận, chạy chữa tích cực cho các bệnh nhân nặng trong thời gian 14 ngày cách ly, phòng dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh đã vào cuộc và nâng cao các biện pháp ứng phó kể từ khi ca mắc Covid-19 đầu tiên xuất hiện. Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có chỉ đạo tới tất cả các bệnh viện về thực hiện phân loại, phân luồng bệnh nhân tới khám, cách ly và tổ chức khu khám bệnh cho những người có triệu chứng nghi ngờ, có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng viêm hô hấp cấp.



Sau giai đoạn 1 của dịch bệnh, các cơ sở y tế đã tổ chức tốt công tác phân luồng và khu vực tiếp nhận, điều trị riêng biệt. Đặc biệt, nhân viên y tế đã được trang bị bảo hộ và các bộ phận lấy mẫu xét nghiệm cũng có đầy đủ trang phục bảo hộ để tiếp nhận các ca nghi ngờ.



Bước sang giai đoạn 2, Bộ Y tế có Công điện 1898, đề xuất các bệnh viện cảnh giác trước tình hình dịch bệnh ở mức cao nhất. Theo đó, các bệnh viện nâng cấp tất cả các trường hợp bệnh nhân đến thăm khám, cấp cứu thành các đối tượng nghi ngờ lây nhiễm và tổ chức phân luồng khám bệnh, cách ly chặt chẽ. Đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên phục vụ tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu tại các bệnh viện được chuẩn bị trang phục đầy đủ để đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp đón và khám chữa bệnh.

Mọi lĩnh vực phải có người chịu trách nhiệm trong phòng chống Covid-19 VOV.VN - Các địa phương tùy vào điều kiện cụ thể có thể có quy định bổ sung, thống nhất từ trên xuống, mọi lĩnh vực đều phải có người chịu trách nhiệm.

“Trong thời gian thực giãn cách xã hội vừa qua, số lượng người bệnh đến khám tại các bệnh viện không đông. Nhân viên y tế tại một số cơ sở cũng có chế độ luân phiên và thực hiện giao ban giãn cách. Trong giai đoạn tới, nếu trường hợp người đến khám chữa bệnh đông hơn thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các trang phục bảo hộ cho các y bác sĩ, nhân viên trong các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, phải tăng cường năng lực xét nghiệm tại các cơ sở y tế nói riêng và toàn bộ hệ thống, kể cả CDC và các phòng xét nghiệm khác, khi tiếp nhận số lượng bệnh nhân đông”, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý.



Bộ Y tế đã lập 2 đoàn thanh tra để kiểm tra, giám sát tất cả bệnh viện thuộc Bộ, phối hợp với các Sở y tế để giám sát các cơ sở y tế địa phương, chấn chỉnh ngay những trường hợp không tuân thủ đầy đủ./.

Thiên Bình/VOV.VN