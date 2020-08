Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ Covid-19 thường trực ở tất cả các tỉnh, thành

Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã họp thống nhất tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch - yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi dịch bệnh.



Đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam và đặc biệt là việc xuất hiện chùm ca bệnh tại Hải Dương, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ không còn “khoảng yên bình” vì dịch sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực. Do đó, cần nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng bệnh thông thường nhưng hiệu quả như đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà, thậm chí cần những chế tài xử phạt.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

“Chúng tôi nhận định, tình hình dịch bệnh còn kéo dài. Chúng ta phải nâng mức cảnh báo với cộng đồng lên cao. Chúng tôi rất quan ngại khi việc đeo khẩu trang hầu như không được tuân thủ. Bộ Y tế đang tích cực triển khai nhắn tin, khuyến cáo trên tất cả các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách… Như vậy mới đảm bảo phòng, chống dịch bệnh”, ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.



Các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí, diễn biến đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và cả trong nước. Dịch bệnh chỉ có thể được đẩy lùi khi có vaccine hoặc thuốc đặc trị. Theo đó, tại Việt Nam phải xác định điều kiện bình thường mới, cộng đồng phải xác định thiết lập thói quen đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay... hướng tới “chung sống an toàn” với dịch bệnh.



Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp tại Đà Nẵng, song quán ăn xuất hiện ca mắc Covid-19 tại Hải Dương vẫn tập trung đông người là dấu hiệu rõ ràng của tâm lý chủ quan trong cộng đồng.



Các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu không lơi lỏng trong xử lý ổ dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương. Đồng thời nhấn mạnh, nguy cơ dịch bệnh thường trực ở tất cả các tỉnh, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Theo đó, đề nghị tất cả các tỉnh, thành tập trung triển khai các biện pháp do Bộ Công an chủ trì, để tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, phải ấn định thời điểm sau khi tuyên truyền, kêu gọi người dân thực hiện, các địa phương sẽ có chế tài xử phạt những người vi phạm.



Ban Chỉ đạo nhất trí đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị với cộng đồng trước nguy cơ dịch thường trực ở tất cả các tỉnh thành. Điều quan trọng hàng đầu là kêu gọi và cao hơn là yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch đơn giản nhất, nhưng rất hiệu quả như đeo khẩu trang…



Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan, tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động tiếp nhận, cách ly các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao từ nước ngoài tại từng doanh nghiệp, nhằm vừa phát triển sản xuất vừa phòng dịch hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, Bộ Công an xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng và vi phạm chính sách này./.