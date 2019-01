Cá lại chết gần khu công nghiệp Quán Ngang, Quảng Trị

Từ tháng 11/2016 đến nay, khu vực gần Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã 3 lần xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.

Cá chết ngay ở miệng cống nước thải hai bên quốc lộ 1A dẫn ra cánh đồng thôn Hà Thanh.

Tại khu vực xóm Bàu, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, nhiều loại cá tự nhiên và cua đồng, lươn… chết nổi trắng mặt nước. Hiện tượng cá chết xuất hiện vào ngày 1/1 vừa qua. Người dân địa phương cho biết, mỗi khi mưa lớn thì nước thải mặt của các nhà máy trong khu công nghiệp Quán Ngang chảy ra. Ông Lê Học, ở thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh cho biết, sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo lên chính quyền, sau đó đi thu gom các loại cá chết lại để tránh mùi hôi. "Hiện tượng này có từ 4- 5 năm nay rồi, tôi thấy chắc chắn rằng chất thải của khu công nghiệp Quán Ngang có đổ ra ảnh hưởng dẫn đến các bệnh tật ngoài da, người dân rất bức xúc, ô nhiễm đến môi trường kể cả tài sản người dân như vịt, gà chết", ông Học nói. Kiểm tra tại khu vực xảy ra tình trạng cá chết. Được biết, tại khu vực này đã 3 lần xảy ra hiện tượng cá chết. Lần thứ nhất vào tháng 11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu nước thải ra môi trường từ Công ty cổ phần gỗ MDF VGR Quảng Trị trong khu Công nghiệp Quán Ngang. Kết quả xét nghiệm cho thấy, các thông số đều vượt giới hạn cho phép. Cơ quan chức năng kết luận do nước từ bãi chứa gỗ của công ty theo đường cống dẫn nước mặt tràn ra ruộng gây ô nhiễm làm cá chết hàng loạt. Lần thứ 2 xảy ra vào ngày 3/5/2017 do ni - tơ tăng cao đột biến khiến cá trên đồng bị chết. Và đây là lần thứ 3 xảy ra hiện tượng này khiến người dân rất lo lắng. PC_Article_Middle Ông Nguyễn Đăng Anh, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã trực tiếp đến hiện trường lập biên bản ghi nhận tình hình và báo cáo lên cấp trên. Tình trạng ô nhiễm lặp đi lặp lại nhiều năm nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Một số loại cá chết do người dân gom lại.

Theo ông Nguyễn Đăng Anh, trong quá trình chờ kết quả kiểm tra, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ bà con: "Qua quá trình kiểm tra cho đến nay chưa xác định được nguồn nhiễm do đâu. Việc này lặp đi lặp lại nhiều năm nay cho nên bà con khu vực này hết sức hoang mang, lo lắng và cũng có nhiều lần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền. Trước hết phải xác định cho được nguồn nhiễm để từ đó có giải pháp tích cực nhất để hạn chế mức thấp nhất việc gây ô nhiễm khu vực này"./.

