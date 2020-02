Cách ly nam bệnh nhân tiếp xúc gián tiếp với người bị nhiễm Covid-19

Ngày 12/2, trao đổi với phóng viên, ông Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, Bệnh viện đang cách ly 1 nam bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, tức ngực…. Trước đó, bệnh nhân này từng tiếp xúc gián tiếp với một bệnh nhân dương tính với virus corona ở Vĩnh Phúc.

BVĐK khu vực Tây Bắc Nghệ An, nơi nam bệnh nhân được cách ly điều trị.

Được biết, nam bệnh nhân là anh P. V. T (SN 1984, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Cách đây 5 ngày, bệnh nhân T. xuất hiện ho, đau tức ngực, rát họng, sổ mũi. Do chủ quan, tưởng là bệnh lý bình thường nên tự mua thuốc về nhà uống nhưng không khỏi. Đến chiều 11/2 thì nhập viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An để được các bác sĩ thăm khám.

Trước đó, vào ngày 29/1, bệnh nhân này có tiếp xúc với chồng của 1 nữ bệnh nhân dương tính với virus corona tại Vĩnh Phúc. Hiện tại chồng của bệnh nhân này đang được cách ly, theo dõi và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

Ông Hà cho biết: Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng đã được gửi đi xét nghiệm, khoảng 2 ngày nữa mới có kết quả. Bệnh nhân T. chỉ tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân dương tính với virus corona nên trước khi có kết quả cuối cùng, người dân cũng không nên hoang mang, lo lắng.

Cùng với việc cách ly điều trị, cán bộ bệnh viện cũng thường xuyên quan tâm, động viên bệnh nhân vượt qua áp lực tâm lý để điều trị tốt hơn. Hiện sức khỏe của bệnh nhân vẫn đang ổn định./.