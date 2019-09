Cấm dân hoạt động trên 1km sông Cầu Đông, “truy bắt” cá sấu “khủng”

Ngày 11/9, để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã cấm người dân hoạt động đánh bắt cá trên sông Cầu Đông, đoạn từ cầu Đò 2 đến cầu Cố Hảo dài khoảng 1km. Đồng thời, phát cảnh báo rộng rãi trên loa phát thanh của xã và in các tờ rơi dán xung quanh khúc sông nơi người dân phát hiện ra cá sấu để cảnh báo nguy hiểm.

Cảnh báo được dán tại Cầu Đông sau khi có thông tin phát hiện cá sấu.

Trước đó, vào trưa 9/9, hai người dân tại trú tại xã Thạch Đài khi đánh bắt cá trên sông Cầu Đông thì phát hiện 1 con cá sấu nổi lên mặt nước. Sau khi tìm cách bắt con cá sấu này không được, chiều ngày 10/9, người dân đã trình báo đến chính quyền địa phương.

Theo trình báo của người dân, con cá sấu to khoảng bằng chiếc xô sơn, nặng từ 50-70kg. Con cá thường đội bèo và tạo ra những vũng nước xoáy. Quanh bờ còn có vết trườn, vùng vẫy của nó.



Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Thạch Hà đã đến hiện trường nắm bắt tình hình đồng thời báo sự việc lên cấp trên. Một tổ công tác gồm Công an xã Thạch Đài và Công an huyện Thạch Hà cũng đã được giao nhiệm vụ dùng mọi biện pháp để tìm và vây bắt con cá sấu này. Dùng thuyền dò tìm trên sông, tổ công tác đã phát hiện nhiều dấu chân cá sấu ở 2 điểm trên bờ sông Cầu Đông nhưng vẫn chưa bắt được con cá này.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm tung tích con cá sấu./.