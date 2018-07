Cận cảnh “hà bá” sông Đà nuốt nhà dân ở Hòa Bình

Những cảnh báo đầu tiên về việc "hà bá" sông Đà nuốt nhà được chị Vân (tổ 25, 26 phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình) phát hiện khoảng 14h ngày 30/7, khi nhà chị có dấu hiệu sụt lún. Đến 7h20 tối cả căn nhà của chị sụt lún toàn bộ xuống sông. Trong khi đó, ở hộ kinh doanh cơm của bà Ngà, nhà phía sau bị sạt lở móng. Tầng 4 "biến" thành tầng 1. Bà cho biết, hôm nay là ngày giỗ bố mà không còn chỗ để làm lễ. Tất cả đồ thờ cúng phải làm trên cái bàn ngoài cửa. Các hộ quanh khu vực đến sáng nay chủ hộ vẫn tiếp tục di chuyển những đồ còn sót lại đến nơi an toàn. Lực lượng công an giúp dân ở vùng lún sụt Những thông tin ban đầu cho biết: có khoảng 28 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 nhà bị ảnh hưởng nặng. 1 nhà trôi sông hoàn toàn. Chính quyền cho rằng do mưa lũ lâu ngày Còn người dân cho rằng những ngày vừa xả lũ nước dâng cao khi đóng xả vào chiều qua thì nước rút kéo theo nền đất trôi theo khiến nhà ven sông bị sụt lún. f8857c905e319d1fe80dd20773cf5814/5b62a9c5/2018_07_31/YDZy_dXR0AY/Sequence_01.mp4

Những cảnh báo đầu tiên về việc "hà bá" sông Đà nuốt nhà được chị Vân (tổ 25, 26 phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình) phát hiện khoảng 14h ngày 30/7, khi nhà chị có dấu hiệu sụt lún. Đến 7h20 tối cả căn nhà của chị sụt lún toàn bộ xuống sông. Trong khi đó, ở hộ kinh doanh cơm của bà Ngà, nhà phía sau bị sạt lở móng. Tầng 4 "biến" thành tầng 1. Bà cho biết, hôm nay là ngày giỗ bố mà không còn chỗ để làm lễ. Tất cả đồ thờ cúng phải làm trên cái bàn ngoài cửa. Các hộ quanh khu vực đến sáng nay chủ hộ vẫn tiếp tục di chuyển những đồ còn sót lại đến nơi an toàn. Lực lượng công an giúp dân ở vùng lún sụt Những thông tin ban đầu cho biết: có khoảng 28 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 nhà bị ảnh hưởng nặng. 1 nhà trôi sông hoàn toàn. Chính quyền cho rằng do mưa lũ lâu ngày

Còn người dân cho rằng những ngày vừa xả lũ nước dâng cao khi đóng xả vào chiều qua thì nước rút kéo theo nền đất trôi theo khiến nhà ven sông bị sụt lún.