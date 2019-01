Cận cảnh vườn quýt cảnh hình lục bình khổng lồ chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi

Với mong muốn đem đến những mẫu cây cảnh độc đáo, đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết, nghệ nhân Nguyễn Trung Thành (Văn Giang, Hưng Yên) đã tạo thành công thế quýt lục bình khổng lồ. Mỗi cây quýt lục bình được cắt tỉa công phu, có chiều cao khoảng 3m, đường kính 1,2m, hình dáng cân đối giống chiếc lục bình, có phần cành lộc bên trên. Theo ông Thành, mỗi cây quýt dáng lộc bình này được cắt tỉa tạo thế công phu. Cây đủ điều kiện tạo thế phải là cây già từ 5 đến 7 năm, có tán rộng, và thời gian tạo thế phải mất từ 4 đến 5 ngày mới làm xong. Để cây xanh tốt, bền, ông Thành cho biết, mọi công đoạn làm cỏ, đều được làm thủ công, không sử dụng thuốc diệt cỏ để tránh làm ảnh hưởng đến cây. Một cặp quýt lục bình đẹp, không chỉ cân đối về hình dáng, mà quả quýt phải mọng, vàng, lá tươi xanh, có cả quả xanh và lộc non, thể hiện sự sinh sôi, phát triển. Cành quýt được uốn, vít bằng dây thép khi tạo dáng. Quýt lục bình là loại cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi cặp có giá không dưới 50 triệu đồng. Dù giá thành cao, nhưng nhiều người chơi cây cảnh vẫn tầm cho được cặp quýt này để trưng dịp Tết. Những ngày này, nhiều khách đến tận các vườn cây cảnh để chọn mua cây chơi Tết. Tại vựa cây cảnh Văn Giang, Hưng Yên, không chỉ có những loại cây khủng, mà còn nhiều dáng quất bonsai loại nhỏ, vừa túi tiền của người dân, giá thành giao động từ 500.000 đến vài triệu đồng. Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng chị Thu Trang (Bắc Ninh) đã tranh thủ thời gian rảnh để đi tìm mua cây cảnh. "Cây cảnh là thứ không thể thiếu trong ngày Tết. Gia đình tôi thường mua quất bonsai bày trong phòng khách, lựa cây tứ quý với mong ước một năm mới an khang, vạn sự may mắn", chị Trang chia sẻ.

