Cận cảnh xe cứu hỏa sau vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân

Như VOV.VN đã đưa vào khoảng 16h30 ngày 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (PCCC số 12) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 29B - 078.43. Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 hành khách và 6 cảnh sát PCCC bị thương vong. Số nạn nhân trên xe khách được cấp cứu tại Bệnh Viện Đức, Hà Nội. Đối với các chiến sĩ, 4 người sau khi sơ cứu đã xuất viện, một chiến sĩ bị rạn xương. Người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi), dù được tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Sau vụ việc, đến chiều 20/3 PV VOV.VN đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo huyện Thường Tín, theo lãnh đạo này cho biết hồ sơ vụ việc hiện tại được chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự (CA TP. Hà Nội) thụ lý, hai phương tiện được tạm giữ tại 1 bãi xe để cơ quan chức năng thực hiện công tác điều tra làm rõ. Hiện hai chiếc xe đang được tạm giữ tại bãi xe trên địa bàn huyện Thường Tín. Hình ảnh hiện ra khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Phần đầu chiếc xe ô tô khách hư hại gần như hoàn toàn. Chiếc xe PCCC thuộc quyền quản lý của Phòng PCCC số 12 cũng bị hư hại rất nghiêm trọng. Hai chiếc xe được đặt cạnh nhau trong 1 bãi xe. Bên trong chiếc xe khách chiếc kính thoát hiểm bị hư hại sau pha chạm rất mạnh. Khoang lái bị phá hủy gần như hoàn toàn. Các kính bảo vệ xe bị vỡ hoàn toàn, vật dụng nằm chỏng trơ trên sàn. Bên cạnh là chiếc xe chữa cháy cũng không khá hơn khi khoang lái bị phá hủy nghiêm trọng. Phần khung xe bị tác động ngoại lực vô cùng lớn khiến méo mó, dị dạng rất lớn. Khu vực máy và hộp để thiết bị sửa chữa xe bị bung hoàn toàn. Cửa lái bị tác động và phá hủy nhìn như vật được mua bán sắt vụn. Nhìn kĩ phần xe khách, toàn bộ máy phần đầu xe bị phá hủy gần như hoàn toàn. Gầm xe Khoang lái. Vị trí nơi lái xe làm việc cũng bị hư hại rất nghiêm trọng. Theo Trưởng công an huyện Thường tín cho biết, hai xe trên được tạm giữ và bàn giao cho Phòng Hình sự (PC45) thuộc Công an Thành phố Hà Nội thú lý và trực tiếp quản lý.

