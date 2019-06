Cảnh báo dông lốc, mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ sau nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sìn Hồ (Lai Châu) 88mm, Bắc Quang (Hà Giang) 130mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 62mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 59mm.

Hình ảnh mưa đá ở Lai Châu.

Dự báo trong ngày và đêm 11/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ nên ở khu vực này có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi (lượng mưa 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cảnh báo, từ ngày 13/6, mưa dông diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER