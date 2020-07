Cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc và Trung Bộ

Hiện nay (04/7), vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000m vẫn duy trì ở các tỉnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 3/7 đến 1h ngày 4/7) như Sìn Hồ (Lai Châu) 33mm, Tuần Giáo (Điện Biên) 25 mm, Sông Mã (Sơn La) 23mm...

Ảnh minh hoạ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000m vẫn còn duy trì nên từ nay đến ngày 5/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến khoảng ngày 05/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1./.