Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/7), vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m vẫn duy trì và tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có nơi mưa rất to.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m vẫn còn duy trì nên từ nay đến hết đêm mai (5/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở. (Ảnh minh họa)

Chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến hết đêm mai (5/7), có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 13h-16h/04/7) tại trạm Đầu mối hồ Việt An 83,6mm, Bình Lâm 58,2mm, Trà Giáp 51,2mm, Đại Chánh 43,8mm (Quảng Nam); Trà Hiệp 40,4mm, Sơn Hà 40mm, Ba Nam 32,8mm (Quảng Ngãi).

Cảnh báo, trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Bắc Trà My, Hiệp Đức (Quảng Nam), huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), huyện Trà Bồng, Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Nam Trà My (Quảng Nam), Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Tây Trà (Quảng Ngãi) đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình./.