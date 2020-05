Cảnh báo mưa to, sạt lở đất tại Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam.



Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên dự báo ngày và đêm nay (17/5), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Từ chiều tối và đêm nay mưa dông mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Mưa lớn gây lũ quét tại một số tỉnh, thành miến núi phía Bắc.

Ảnh: TTKTTVQG

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay khu vực tỉnh Cao Bằng có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 17/5 tại trạm Quảng Uyên 72.2 mm, Trà Lĩnh 46.8mm, Án Lại 41mm, Hạ Lang 30,6mm…

Trong khoảng 3-6 giờ tới, vùng mây đối lưu dịch chuyển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Dự báo khu vực các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn sẽ có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa dự báo trong khoảng từ 40 – 70mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa của tỉnh Cao Bằng; Ngân Sơn, Na Rì tỉnh Bắc Kạn và các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn./.