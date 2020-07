Cây phượng cổ thụ ở Hải Phòng bị gãy cành, đè bẹp ô tô và nhiều xe máy

Trong cơn dông sáng nay (27/7), một cây phượng 70 năm tuổi trước cổng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an Hải Phòng) trên đường Trần Bình Trọng (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) bị gãy, đổ gục xuống đường.

Một nhánh cây đè lên cổng trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng. Một nhánh lớn khác đổ xuống đường, trúng một chiếc ôtô hiệu Honda Civic và 4 xe máy, khiến chiếc ô to bị bẹp vỏ, vỡ kính và 4 chiếc xe máy hư hỏng. Theo một nhân chứng tại hiện trường, lúc đó, một phụ nữ ngồi trên xe máy và một số người đi bộ gần đó đã may mắn chạy thoát nên không ai bị thương.

Cành cây đổ, đè lên chiếc oto hiệu Honda Civic, 4 xe máy và nhiều dây điện, nguy hiểm cho người qua đường.

Nhận được tin báo, Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Phòng đã cử lực lượng, phương tiện đến cắt cây, dọn dẹp hiện trường. Định kỳ hàng tháng và trước mùa mưa bão, công ty vẫn đi kiểm tra, cắt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ; theo kết quả kiểm tra trước đó, cây phượng này trong tình trạng bình thường.

Khi cây đổ mới phát hiện thân cây đã mục rỗng.

Ông Phạm Quang Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Hải Phòng cho biết: "Cây này lại không nằm trong mấy trăm cây mục cành, phải cắt bỏ trước đó. Nhìn bề ngoài không phát hiện cây bị làm sao; khi cây đổ mới phát hiện bị rỗng bên trong. Công ty vẫn kiểm tra thường xuyên, định kỳ và báo cáo Sở Xây dựng cho ý kiến cắt tỉa; tuy nhiên, ý kiến của Sở Xây dựng còn chậm; nhiều cây, công ty muốn cắt hẳn đi nhưng đến giờ vẫn chưa có giấy phép nên công ty tạm thời cắt bớt cành đi"./.