Cha hút thuốc làm nổ bình gas, con gái bỏng nặng

Liên tục những ngày qua, Khoa phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM tiếp nhận nhiều trường hợp bỏng do tai nạn trong sinh hoạt. Đáng nói là các vụ việc này bắt nguồn từ sự bất cẩn của các bậc phụ huynh nhưng để lại di chứng nặng nề cho trẻ, thậm chí tử vong.

Bệnh nhi bị phỏng do nổ bình ga vì bố hút thuốc đang rất nặng.

Trường hợp thứ nhất bệnh nhân H.T.H.Y (10 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú tại TP HCM) bị bỏng nặng do nổ bình gas. Trong khi bé đang ngủ, người cha hút thuốc làm rớt tàn thuốc xuống bình gas bị xì hơi gây nổ. Bệnh nhi được đưa vào nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 với tình trạng sốc, phỏng gas độ 2-3, với diện tích phỏng 72% cơ thể, suy hô hấp do khí gas, có bỏng hô hấp đi kèm. Các bác sĩ cho biết, tình trạng của bé rất nặng, chưa thể tiên lượng được tình hình. Người cha cũng bị thương nặng, đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân thứ hai là bé T.B.L, mới 15 tháng tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An bị phỏng nước sôi độ 2-3. Theo lời kể của gia đình, sau khi nấu nước sôi để chuẩn bị pha nước cho bé tắm, mẹ bé để ấm xuống đất cạnh chiếc lu cho con tắm. Không ngờ khi đang vặn vòi nước để pha nước tắm thì bé L. đang tập đi đã đá phải chiếc ấm nước sôi khiến bị bỏng như trên.

Cũng phỏng nước sôi tương tự, bé C.M.Đ (1 tuổi) nhập viện vì phỏng nước sôi 7%. Trước đó, bé Đ. đang tập đi đã kéo ấm nước đang nấu trong khi người nhà không chú ý.

Bác sĩ Diệp Quế Trinh, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết, đau lòng nhất là trường hợp bé trai 18 tháng tuổi được chuyển từ Long An lên, đã tử vong do bị phỏng quá nặng, diện tích phỏng chiếm tới 95% cơ thể. Nguyên nhân là do trong quá trình chơi cùng những bé lớn tuổi, nhặt rác và phát hiện chiếc bình màu xanh có chứa khí gas. Các bé đã châm lửa đốt và gây cháy, trong đó các trẻ lớn đã chạy kịp, nên chỉ bị bỏng nhẹ, riêng bé 18 tháng bỏng quá nặng không thể cứu chữa.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em dưới 6 tuổi thường hiếu động nên rất dễ xảy ra tai nạn. Thời điểm cận Tết, các gia đình thường tổ chức nấu bánh, món ăn nên cần để ý đến trẻ nhiều hơn. Trẻ có thể giẫm vào lửa chưa dập hết. Với bình gas phải có khóa an toàn. Bỏng gas thường liên quan đến bỏng hô hấp nên gia đình phải đưa trẻ đến bệnh viện sớm nhất để xử lý kịp thời./.

