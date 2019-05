Chập điện làm cháy 2 phòng học

Vào khoảng 3h sáng 30/5, tại thôn Phú Mỹ, xã Đại An, huyện Đại Lộc, 2 phòng học ở trường Tiểu học cơ sở 2 Nguyễn Công Sáu bất ngờ bốc cháy.

Người dân phát hiện đám cháy đã nhanh chóng báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, cán bộ xã Đại An và lực lượng cứu hộ cùng người dân tham gia dập lửa.

Sau vài giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được dập tắt. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ bàn ghế trong hai phòng học này. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy do bị chập điện.

Ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Vụ cháy làm thiệt hại hoàn toàn đồ dùng, các thiết bị trong phòng, chưa xác định được nguyên nhân nhưng khả năng do chập điện. Nhận được thông tin lực lượng công an cùng xe chữa cháy đến hiện trường đã dập lửa xong sau đó"./.