Chặt cây sưa lớn giữa phố cổ Hà Nội “vì hiện tượng nghiêng, vẹo“

Liên quan đến việc chặt hạ cây sưa lớn tại phố Thuốc Bắc (Hà Nội) trong đêm 16/8, ông Hà Duy Mạnh - Trưởng Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, do thời gian qua trên địa bàn có mưa to gió lớn nên cây sưa trên phố Thuốc Bắc có hiện tượng nghiêng, vẹo có nguy cơ gãy đổ.

Công ty cây xanh tiến hành chặt hạ cây sưa.

"Ngày hôm qua tôi trực chỉ huy đã trực tiếp báo với chỉ huy quận Hoàn Kiếm và báo cho lãnh đạo UBND phường Hàng Bồ, sau đó đồng chí Chủ tịch và Bí thư phường Hàng Bồ đã liên hệ với công ty cây xanh.

Đến đêm 16/8, công ty cây xanh đã xuống tiến hành chặt hạ và có biên bản thu hồi đầy đủ, được chuyển về xử lý theo quy định", ông Mạnh cho hay.

Các bộ phận của cây sưa được đưa về nhà kho của TP Hà Nội.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết đơn vị nhận được thông tin từ UBND phường Hàng Bồ có cây sưa trên phố Thuốc Bắc bị nghiêng ngả và có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân.

"Ngay sau đó chúng tôi có phối hợp làm việc với 4 bên là chính quyền, ban duy tu, công an và UBND phường Hà Bồ thì thống nhất cách xử lý chứ không phải chúng tôi tự làm việc này. Cây được chuyển về nhà kho của thành phố Hà Nội để xử lý theo chỉ đạo của TP Hà Nội, tuy nhiên khả năng cao sẽ là đấu giá theo quy định" - ông Nguyễn Đức Mạnh thông tin.

Cây sưa lớn trước khi bị chặt hạ.

Tuy nhiên theo người dân trên phố Thuốc Bắc (Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì cơ quan chức năng có nhiều cách xử lý, đặc biệt có thể quan tâm hơn đến môi trường, cảnh quan và những giá trị mang biểu tượng của người dân.

"Có thể cắt tỉa các cành có nguy cơ gãy đổ sau đó chỉnh phần gốc rồi trồng lại cho đảm bảo chứ không đến nỗi phải chặt hạ toàn bộ như vậy, vì bao nhiêu năm trời chăm sóc mới có 1 cây sưa lớn xanh mát như vậy", một người dân nói./.