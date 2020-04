Cháy điểm kinh doanh cafe - karaoke tại thành phố Bắc Kạn

Trưa nay (21/4), điểm kinh doanh cafe - karaoke New 3 (địa chỉ tại tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra hỏa hoạn.



Lực lượng PCCC Công an tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời có mặt khống chế không để đám cháy lây lan, may mắn không có thiệt hại về người do điểm kinh doanh này đang tạm đóng cửa, ngừng hoạt động theo quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, khá nhiều trang thiết bị và đồ đạc đã bị ngọn lửa thiêu trụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ./.