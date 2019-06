Cháy lớn tại khu du lịch biển Kỳ Co, thành phố Quy Nhơn

Ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 14h chiều nay (26/6), đám cháy trên núi Kỳ Co, thuộc dãy núi Phương Mai, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã được khống chế sau hơn 4 giờ bùng cháy. Vụ cháy đã thiêu trụi hơn 2 hecta cây bụi nằm trong khu du lịch Kỳ Co, do Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Hoàng Đạt đầu tư.

Hiện trường đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân đi bẫy thú rừng vứt tàn thuốc gây cháy. Địa hình núi Kỳ Co rất dốc, không có nguồn nước, lực lượng cứu hộ chỉ đứng ở bên dưới núi ngăn chặn để đám cháy không cháy lan xuống các nhà hàng trong khu du lịch Kỳ Co. Ông Phan Viết Hùng cho biết: Ngọn lửa cháy lan lên đỉnh núi, đến khi cháy hết cỏ cây thì tự tắt. Diện tích rừng vừa cháy thuộc dự án Khu du lịch Kỳ Co đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định giao cho Công ty Hoàng Đạt quản lý./.