Cháy lớn tại khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang

Khoảng 8h sáng 5/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang, đường Nguyễn Thanh Sơn, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đám cháy sau đó đã lan ra khu nhà liền kề thuộc khóm Bình Thới 3 làm người dân xung quanh hoảng loạn.

Đám cháy lan cả ra khu vực nhà dân xung quanh.



Theo người dân sống gần khu vực này, vào khoảng 8h, phát hiện khói đen bốc ra từ khu vực tầng 1 của khu tập thể, kèm theo những tiếng nổ lớn. Sau khi phát hiện cháy, mọi người tri hô, gọi điện thoại báo lực lượng cứu hỏa; đồng thời, phụ giúp vận chuyển tài sản ở khu vực tầng trệt của tòa nhà ra ngoài.

Do khu nhà, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe tiếp nước, 2 máy bơm nước và hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng với lực lượng quân sự thành phố Long Xuyên, dân quân tự vệ của phường Bình Khánh và người dân tham gia chữa cháy. Do khu nhà bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 9h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang dùng thang tiếp cận, khống chế đám cháy.



Được biết, khu tập thể Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang là nơi tập luyện, chứa nhiều đạo cụ, trang phục biểu diễn; đồng thời là chỗ ở tập thể của khoảng 20 cán bộ của Trung tâm. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có khoảng 10 người có mặt tại hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang nỗ lực khống chế đám cháy.

Theo những người có mặt tại khu tập thể, ngọn lửa xuất phát từ phòng tập múa rồi lan sang khu vực chứa đạo cụ, phục trang biểu diễn ở tầng 1 của khu tập thể. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hết phần lớn đạo cụ, phục trang biểu diễn của Trung tâm.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy./.