Cháy lớn tại xưởng giày da Công ty TNHH Mai Hương (Hải Phòng)

Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ chiều nay (12/6), tại xưởng gia công da giầy của Công ty TNHH Mai Hương (xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Nhân chứng tại hiện trường cho biết ngọn lửa xuất phát từ khu vực nhà kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của công ty. Đây là căn nhà 2 tầng, bên trên cơi nới thêm 1 tầng vừa chống nóng và để nguyên liệu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo, xã Thanh Lương và Công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt, huy động các lực lượng dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, kho chứa nguyên liệu dễ bắt lửa nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Công an thành phố Hải Phòng đã điều động 3 xe cứu hỏa, cùng với 1 xe chữa cháy của Công an huyện Vĩnh Bảo, cùng với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Bảo triển khai các phương án, phun nước dập lửa.

Công ty TNHH Mai Hương hoạt động trong lĩnh vực sản xuất da giầy, với diện tích nhà xưởng rộng khoảng trên 5.000 m2 và có khoảng 300 công nhân làm việc.



Ông Đặng Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết đến 17h chiều nay, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế: "Hiện nay, dập không cho cháy lây lan đã xong rồi; anh em đang phun nước để làm mát, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tại thời điểm xảy ra cháy, công nhân chưa ai đến làm việc. Xưởng này có đặc tính là không làm theo ca. Công nhân làm đến 11 giờ nghỉ, chiều 13h30 mới bắt đầu. Lúc xảy ra cháy, một số công nhân có mặt sớm nhưng bảo vệ chưa mở cổng cho vào. Rất may không có thiệt hại về người"./.