Cháy lớn thiêu rụi cả dãy ki ốt trong đêm

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h22’ ngày 7/5, Trung tâm chỉ huy 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại chợ Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4 và số 9, xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu triển khai các đội hình chữa cháy.

Đã có 5 ki ốt bị thiêu rụi, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau khoảng 15 phút tới hiện trường, đám cháy được khống chế và dập tắt. Theo thống kê ban đầu, đã có ít nhất 5 ki ốt làm bằng khung thép mái tôn đã bị cháy, chủ yếu là các ki ốt bán hàng tạp hoá, thực phẩm.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.