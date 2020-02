Cháy xưởng mùn cưa ở Bình Dương, khói bụi bao trùm cả khu dân cư

Hơn 13h chiều 17/2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý tàn đám cháy tại nhà xưởng chứa mùn cưa của Công ty TNHH Ánh Hùng, chuyên sản xuất tôn thép, xà gồ nằm trên đường ĐT 743, thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 11h30 trưa nay. Thời điểm này, công nhân đang làm việc trong công ty phát hiện có cháy nên sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Công nhân nhanh chóng di chuyển tài sản, máy móc và tháo chạy ra ngoài. Lo sợ ngọn lửa lây lan, người dân, công nhân ở gần công ty Ánh Hùng cũng di chuyển tài sản đến khu vực an toàn.



Cháy xưởng mùn cưa nên khói bụi mịt mù gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 6 phương tiện và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhà xưởng cháy chứa mùn cưa nên khói bụi mù mịt gây khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phải điều thêm 2 máy thổi khói để tiếp cận đám cháy.



Khói bụi, công nhân công ty nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Đến 12h40, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà xưởng chứa mùn cưa rộng hơn 100m2 của công ty Ánh Hùng, cùng nhiều vật liệu, máy móc bên trong. Bước đầu xác định không xảy ra thương vong về người./.