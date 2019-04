Chờ qua đường, một phụ nữ bị xe tải đâm tử vong

Sáng 6/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường ĐT741 đoạn qua địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 2 người thoát chết trong gang tấc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 sáng 6/4, chị Nguyễn Thị May (26 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy biển kiểm soát 36P4-6492 đang dừng chờ qua đường tại giải phân cách đoạn ngã tư gần chợ Đồng Phú, thuộc khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú thì bất ngờ một chiếc xe tải mang biển số 61C-26.165 lưu thông theo hướng từ thành phố Đồng Xoài đi TPHCM bị mất lái đâm trực diện vào chị May, cuốn cả người và xe vào gầm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, chiếc xe ô tô tải tiếp tục lao sang chiều ngược lại, tông tiếp 2 xe máy khác.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị trấn Tân Phú, Cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường điều tiết phương tiện, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tai nạn giữa ô tô và xe máy ở Đà Nẵng làm 1 người chết VOV.VN - Cú va chạm trực diện làm 1 người bị cuốn vào gầm trước xe ô tô, chết tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn, đầu xe tải bị hư hỏng nặng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc gần cửa hầm Hải Vân VOV.VN - Ô tô 4 chỗ đâm xe tải trước hầm Hải Vân khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

CTV Phước Bình/VOV-TP HCM

PC_Article_AfterShare_1