Chưa kịp cách ly, du khách Anh trên chuyến bay VN0054 đã quay về nước

Tối 11/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM xác nhận hành khách người Anh có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054 đã xuất cảnh về nước.

Thiết bị và dụng cụ y tế khám lâm sàng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, hành khách tên Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 2/3. Ngày 5/3, hành khách này đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam. Ngày 7/3, hành khách này tiếp tục rời Hội An đến TP.HCM.

Do du khách này khai báo ở khách sạn nhưng không nêu địa điểm chi tiết nên HCDC gặp khó khăn trong việc xác minh nơi lưu trú. Vì vậy, đơn vị này đã phát văn bản đề nghị các trung tâm y tế quận, huyện triển khai tìm kiếm để thực hiện biện pháp cách ly theo đúng quy định. Sau khi nhận được thông báo, đối chiếu với thông tin hành khách đang được tìm kiếm, đơn vị quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM cho biết du khách người Anh nói trên đã xuất cảnh vào rạng sáng 11/3./.