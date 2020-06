Cổng chào mới làm bị sập ở Bình Dương: Nên cân nhắc xây dựng cổng chào

Sáng 5/6, lãnh đạo UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang cho tháo dỡ các cổng chào tại khu vực Trung tâm Hành chính thành phố bị nghiêng, đổ sau cơn mưa lớn chiều 4/6.

Một cổng chào ở thành phố Dĩ An ngã đổ chiều 4/6, nhiều người dân may mắn thoát nạn.

Về việc đoạn đường khoảng 200m nhưng có 3 cổng chào bắc ngang đường, địa phương nhận khuyết điểm vì không kiểm tra các đơn vị thi công.



Lãnh đạo thành phố Dĩ An thông tin thêm, 3 cổng chào tại đường số 9 khu Trung tâm Hành chính thành phố là do 3 đơn vị thi công. Trong đó, 1 cổng chào chào mừng năm mới 2020 từ kinh phí thành phố, 2 cổng chào còn lại do doanh nghiệp tài trợ. Trong quá trình các doanh nghiệp thi công, lắp đặt, lẽ ra địa phương phải kiểm tra nhưng lại “quên”.

Mới đây, lãnh đạo thành phố họp yêu cầu di dời 3 cổng chào phù hợp với điều kiện, cảnh quan, mỹ quan đô thị nhưng chưa làm thì xảy ra sự việc. Giờ địa phương đang tháo dỡ, chọn khu vực phù hợp lắp đặt.

Các con đường chính ở Dĩ An dày đặt dàn đèn trang trí, người dân mong muốn chính quyền kiểm tra để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Một cổng chào khác ở thành phố Dĩ An bị nghiêng khiến người đi đường lo sợ.



Sau khi VOV đưa tin, nhiều thính giả đặt vấn đề, các địa phương nên cân nhắc xây dựng cổng chào vì gần đây, nhiều cổng chào ở các tỉnh đổ sập, nguy hiểm đến tính mạng người đi đường./.