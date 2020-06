Công nhân Công ty than Hạ Long bị than vùi lấp tử vong

Chiều 14/6, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Hạ Long (TKV) khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân là thợ lò Quách Văn B (SN 1985, quê quán huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Nguyên nhân ban đầu được xác định là vỉa than bị sạt, vùi lấp công nhân đang khai thác tại khai trường Hà Ráng, Công ty than Hạ Long.



Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến công nhân Quách Văn Bình tử vong, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức an táng theo phong tục địa phương./.