CSGT dùng camera mini để tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Theo thông tin từ Cục CSGT (C08 - Bộ Công an), trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình TTATGT, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cục CSGT vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép.

CSGT ra quân mở đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông.

Cụ thể, từ ngày 15/5 đến 14/6, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.



Theo đó, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô.

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, CSGT các đơn vị, địa phương được dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn; thời gian tập trung vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông theo thực tế tình hình ở từng nơi và do địa phương quyết định, đảm bảo hiệu quả, kiềm chế giảm TNGT, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự xã hội.

Trong đợt cao điểm lần này, lực lượng CSGT sử dụng các loại camera (gồm: gắn trên xe ô tô, mini, cầm tay) đã được trang cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác.

Kế hoạch cũng hướng tới việc kiểm soát trên các tuyến đường bộ cao tốc và Quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến TP.Hồ Chí Minh). Còn đối với các tuyến đường khác, căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc kiểm soát theo các chuyên đề cho phù hợp.



Lực lượng CSGT cũng sử dụng các loại camera (gồm: gắn trên xe ô tô, mini, cầm tay) đã được trang cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác, các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Cục CSGT cũng yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác... thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế về việc đeo khẩu trang, găng tay và các dụng cụ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mình và người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khi kiểm tra nồng độ cồn thực hiện theo điện chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của Bộ Y tế, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thao tác sử dụng thiết bị, bảo đảm vệ sinh, sát khuẩn dụng cụ đo, sử dụng từng ống thổi riêng cho từng người, bảo quản và tiêu hủy đúng quy định của ngành y tế đối với găng tay, khẩu trang, ống thổi đã qua sử dụng./.