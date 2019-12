Cục CSGT phát hiện hàng loạt thuốc tăng sinh lý không rõ nguồn gốc

Thực hiện đợt 1 (1/12 – 14/12) cao điểm bảo đảm Trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội, trong ngày 13/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Cục CSGT) làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai đã phát hiện 1 xe tải mang BKS: 29C-997.78 do tài xế Đỗ Văn Tiến (Thanh Ba, Phú Thọ) chở theo số lượng lớn thùng hàng gồm thuốc bổ gan, thận tăng cường sinh lý, bỉm mang nhãn mác nổi tiếng và các thiết bị máy tính,… từ Yên Bái về Hà Nội.

Tổ công tác của Đội CSGT số 1 (Cục CSGT) thực hiện kiểm tra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đỗ Văn Tiến đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa trên. Tạm thời Đội CSGT số 1 (Cục CSGT) sẽ bàn giao phương tiện và số hàng hóa trên cho các đơn vị chức năng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xử lý theo quy định.

Đội trưởng đội CSGT số 1 (Cục CSGT) mở thùng hàng kiểm tra xe tải có dấu hiệu khả nghi.

Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng Đội trưởng đội CSGT số 1 (Cục CSGT) cho biết: “Trong đợt 1, cao điểm bảo đảm Trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội, ngoài việc xử lý xe tải chở hàng hóa không chứng minh được xuất xứ hàng hóa trên, trước đó đơn vị cũng đã phối hợp với công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp kiểm tra và bắt giữ phương tiện và người vận chuyển 23 bánh heroin, giữ 2 ô tô vi phạm nồng độ cồn vào ngày 12/12. Trong đó, tước GPLX 4 tháng cho ô tô 29A – 815.96, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước GPLX 2 tháng với lái xe ô tô BKS: 30E - 475.46 say xỉn cò quay hơn 2 tiếng không chấp hành xử lý”.

Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng Đội trưởng đội CSGT số 1 (Cục CSGT) trực tiếp kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng Đội trưởng đội CSGT số 1 (Cục CSGT), cũng trong đợt 1 cao điểm, đơn vị cũng đã lập 156 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 11 phương tiện, tước GPLX 33 trường hợp.

Tại thời điểm kiểm tra, một số lượng lớn hàng gồm thuốc bổ gan, thận tăng cường sinh lý, bỉm mang nhãn mác nổi tiếng và các thiết bị máy tính,…từ Yên Bái về Hà Nội không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

“Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định,…phòng ngừa đảm bảo TTATGT – TTXH, ngăn ngừa ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông,…”, Trung tá Thắng cho hay.

Ngoài ra, lực lượng CSGT t ăng cường kiểm tra buôn lậu pháo, ma túy và các hàng hóa bị cấm theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VOV, trong đợt 1 ra quân lần này, Cục CSGT và các đơn vị chức năng đã đưa các thiết bị hiện đại vào kiểm tra nồng độ cồn và đặc biệt là test ma túy lái xe, tăng cường kiểm tra buôn lậu pháo, ma túy và các hàng hóa bị cấm theo quy định.

Nhiều thiết bị mới được áp dụng trong việc kiểm tra ma túy lái xe.

Từ ngày 15/12/2019 – 14/2/2020, Cục CSGT tiếp tục tiến hành cao điểm đợt 2 để kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp, cướp giật, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, hàng hóa trên các phương tiện lưu thông,…giúp người dân lưu thông được đảm bảo, đón Tết vui vẻ, an toàn./.