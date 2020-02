Cứu sống nam thanh niên ăn lá ngón tự vẫn, toàn thân tím tái

Theo đó, vào chiều tối ngày 23/2, anh Hà Văn C (SN 1996, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) do mâu thuẫn gia đình đã ăn lá ngón tự tử. Anh C được người nhà phát hiện, đưa đến trạm y tế xã Tri Lễ, huyện Quế Phong trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng.

Bị nhiễm độc rất nặng, anh C may mắn được cứu sống kịp thời.

Các y, bác sỹ Phòng khám Quân dân y Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã đã khẩn trương cứu chữa cho nạn nhân. Sau gần 3 giờ tích cực cấp cứu bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.