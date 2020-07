Đà Nẵng buổi đầu cách ly toàn thành phố

Căn cứ diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày kể từ 13giờ 00 ngày 28/7/2020 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay (28/7) tại địa bàn 6 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu.



Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã quận, huyện cách ly với quận, huyện. Toàn thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trong sáng nay, ngành y tế thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc. Các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Chợ Rẫy đang tích cực điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 đang cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Khu vực có nguy cơ cao, khu vực liên quan đến người nước ngoài, người Trung Quốc, liên quan đến những hoạt động mà các bệnh nhân này đã trải qua trong thời gian từ tháng 7 đến giờ rất nhiều. Vì thế, chúng ta phải khẩn trương tăng năng lực, làm khẩn cấp các xét nghiệm để phát hiện tình trạng dịch tễ trong cộng đồng cũng như những trường hợp lây bệnh".

Trong buổi sáng thực hiện giãn cách xã hội, đường phố vắng vẻ. Hầu hết mọi người dân, hàng quán đều tuân thủ việc thực hiện cách ly xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số hàng quán ven đường chưa nắm được lệnh cách ly nên vẫn bày bán thực phẩm, nước uống. Trong sáng nay, nhiều các trường học đều đóng cửa, chợ, siêu thị thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận huyện phối hợp với lực lượng công an giám sát về việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn; tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi bắt đầu sàng lọc cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mới mắc Covid-19. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được những người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 419.

Hiện các lực lượng đang triển khai truy vết những người tiếp xúc gần để thực hiện cách ly. Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhà xe Thanh Hường hoạt động “chui” do đó, không có danh sách cụ thể. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và hỗ trợ của người dân, trên cơ sở số điện thoại của số khách liên lạc với nhà xe, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc quyết liệt để truy tìm các trường hợp F1, F2 để có biện pháp cách ly sớm nhất, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng. Đồng thời thông báo rộng rãi để người nào có đi đến những địa điểm BN419 đã từng đến thì khai báo y tế để cách ly./.