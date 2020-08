Đà Nẵng gỡ bỏ phong tỏa 1 thôn với 1500 dân, tạm đóng cửa 2 chợ

Sáng nay (17/8), UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang triển khai quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc gỡ bỏ phong tỏa thôn Lệ Sơn Nam. Trong ngày hôm qua, chính quyền các địa phương ở Đà Nẵng quyết định đóng cửa tạm thời 2 ngôi chợ vì liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Thôn Lệ Sơn Nam có 419 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu bị phong tỏa từ 0 giờ ngày 03/8 sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đó 2 bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (mặc áo ca rô) thăm hỏi người dân.

Đây là khu dân cư thứ 2 bị phong tỏa ở Đà Nẵng sau vùng dân cư quanh 3 bệnh viện lớn nhất thành phố và là vùng thôn quê đầu tiên ở miền Trung bị phong tỏa do dịch Covid-19. Sau khi được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, hầu hết người dân trong thôn Lệ Sơn Nam khẳng định sẽ hạn chế đi lại và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Gỡ bỏ cách ly thôn Lệ Sơn Nam.

Ông Ngô Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, cả xã đã ghi nhận 16 người mắc Covid-19, địa phương vận động người dân tiếp tục ở nhà, không ra đường khi không có việc thật cần thiết: "Mặc dù hết thời gian cách ly đối với thôn Lệ Sơn Nam nhưng địa phương chúng tôi xác định đang trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16 cho nên chúng tôi vẫn động viên và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Mọi người không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Những cơ quan doanh nghiệp cho nghỉ để thực hiện phòng chống dịch thì người lao động ở nhà. Cuộc sống có gì khó khăn thì thông báo ngay cho thường trực ban chỉ đạo, đường dây nóng để có sự hỗ trợ kịp thời".

Trong ngày hôm qua, UBND phường An Khê, quận Thanh Khê tạm đóng cửa chợ Tân An từ 13 giờ chiều nay vì bệnh nhân 887 (trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đã tiếp xúc với một số tiểu thương trong chợ Tân An. UBND phường Tam Thuận, quận Thanh Khê cũng đóng cửa chợ Thuận Thành vì liên quan đến bệnh nhân mắc Covid 19./.