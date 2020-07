Đà Nẵng: Hỗ trợ hành khách đổi trả vé tàu

Tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện giãn cách xã hội, tất cả các phương tiện giao thông phải ngừng hoạt động. Từ sân bay, bến xe đến ga tàu đều vắng bóng hành khách.



Dù đã được thông báo trước nhưng đến sáng nay (28/7), nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ khi dừng hoạt động các chuyến tàu tại Ga Đà Nẵng. Nhiều người có lịch trình đi sáng nay vẫn đến nhà ga để rời thành phố Đà Nẵng.

Ga Đà Nẵng hỗ trợ hàng trăm khách đổi trả vé tàu

Chị Nguyễn Hải Yến, quê Nghệ an cho biết, chị cùng 3 con nhỏ mua vé từ hôm 25/7, nhưng do không để ý thông báo về việc hủy chuyến nên vẫn đưa các cháu đến nhà ga để về nhà. "Do máy điện thoại của tôi bị hỏng nên không nắm bắt được. Tôi rất ngỡ ngàng. Cứ tưởng là ngừng các chuyến vận tải trong thành phố thôi, chứ không nghĩ các tuyến liên tỉnh cũng dừng. Bây giờ mẹ con tôi muốn về Bắc nhưng chưa biết lúc nào về được".

Tại thành phố Đà Nẵng, kể từ 0 giờ ngày 28/7, toàn bộ các tàu khách không được đón, trả khách tại Ga Đà Nẵng. Riêng các đoàn tàu SE5, SE6, SE9, SE10, SE21, SE22, SE27, SE28 xuất phát tại Ga Sài Gòn, Hà Nội trước thời điểm 0 giờ ngày 28/7 được dừng đỗ để trả khách tại Ga Đà Nẵng. Kể từ 6 giờ sáng 28/7, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng chỉ đạo Tổ chăm sóc khách hàng đổi trả 866 vé cho hành khách. Bà Lê Thị Tuyến, Đội Trưởng đội Khách vận, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết: "Sáng sớm, chúng tôi đã liên hệ với hành khách lên ga để đổi trả vé trong ngày hôm nay và các ngày tiếp theo. Tạo mọi điều kiện để hành khách đổi trả vé thoải mái và thuận tiện nhất".

Công tác phòng dịch được tăng cường

Ông Nguyễn Lộc Nam, Phó Trưởng Ga Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo công tác phòng dịch, Ban Quản lý Ga đóng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khách ra vào nhà ga kể từ hôm nay. Mọi hành khách đến ga đổi trả vé phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng trực chiến tại các cửa ra vào phòng vé, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch.

"Ga Đà Nẵng phối hợp với Chi nhánh vận tải Đà Nẵng để đổi trả vé cho hành khách. Chúng tôi phối hợp với Công an Giao thông Đà Nẵng chốt tại Ga Đà Nẵng, Công an phường Tân Chính đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách đến đổi trả vé. Ga cũng đã bố rí lối đi và ghế ngồi cho hành khách giãn cách theo quy định là 2 mét"- ông Nguyễn Lộc Nam nói./.