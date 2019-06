Đà Nẵng xử phạt 9 khách sạn ven biển vi phạm xả thải

Đây là những cơ sở lưu trú thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường- ĐTM.



Qua kiểm tra phát hiện 13 đơn vị thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử phạt 9 khách sạn.

Các cửa xả thải quá tải tràn ra môi trường

9 khách sạn bị xử phạt gồm: Balcona Đà Nẵng, TMS Luxury, Risemount Premier Đà Nẵng, Parosand Đà Nẵng, Paris Deli, Lê Hoàng, Hùng Anh, Parze Ocean, Gemma.

Tổng số tiền xử phạt 630 triệu đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng buộc các khách sạn vừa nêu phải có biện pháp khắc phục hậu quả, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại khách sạn với công nghệ, công suất xử lý đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Thời hạn khắc phục trong 60 ngày, kể từ ngày các đơn vị nhận được Quyết định xử phạt. 4 khách sạn có biểu hiện vi phạm đang được theo dõi và tiếp tục xem xét.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết: "Đợt vừa rồi Sở kiểm tra 61 cơ sở do thành phố cấp Đánh giá tác động môi trường- ĐTM. Còn lại hơn 450 cơ sở do quận huyện cấp cam kết bảo vệ môi trường. Số này sẽ do quận huyện kiểm tra. Tiếp theo, Sở sẽ xử phạt những đơn vị có hành vi phạm; đồng thời phải khắc phục những cái chưa đúng. Sở TN-MT sẽ tiếp tục kiểm tra những đơn vị còn lại do Sở cấp phép. Còn những đơn vị do quận huyện cấp phép thì sẽ do quận huyện kiểm tra và xử lý vi phạm"./.

